Motta e le idee chiare sulla rosa della Juve: cosa pensa di Vlahovic e Chiesa

Per dire: Cambiaso lo ha allenato lui quando la Juventus ha deciso di lasciarlo in prestito per una stagione al Bologna e lo avrebbe pure rivoluto indietro se la politica bianconera non si fosse indirizzata decisamente verso il contenimento dei costi e la conseguente valorizzazione dei giovani già in rosa. Quindi ha ben poco da scoprire. Di Dusan Vlahovic, per dire, parla un gran bene con il suo gruppo di lavoro e di amicizie, al punto che lo considererebbe un punto fermo per la Juve del futuro. Così come Federico Chiesa, che nell’ipotesi tattica di un 4-3-3 si rivelerebbe ovviamente prezioso (e anche lui: possibile che abbia dei segreti per un allenatore di Serie A?).