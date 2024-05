"Allegri-Juve, l'ospite indesiderato e le pressioni interne": l'analisi del Club

La rottura tra Allegri e la Juventus è un argomento ancora molto discusso e la reazione dell'allenatore dopo la vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta è stata oggetto di discussione al tavolo dello Sky Calcio Club. Costacurta, Marchegiani e Bergomi hanno provato ad analizzare in profondità le ragioni che hanno portato l'ormai ex allenatore bianconero a perdere il controllo nel finale di gara e nel post partita.

Juve e l'esonero di Allegri: l'opinione del Club

"Sono rimasto molto sorpreso perché l'ho sempre visto abbastanza sotto controllo. Devo dire che sono due o tre anni che gli rompiamo le palle in maniera pazzesca. Tutto quello che ha ricevuto in questi mesi ha portato a questa inaspettata esplosione. Mi prendo una di queste colpe, anche se non sono stato il peggiore" - ha spiegato Costacurta. Anche Marchegiani ha parlato dell'argomento: "Aggiungo anche la tensione e l'adrenalina della vittoria. Quando ottieni un obiettivo, la pressione di una partita si trasforma in gioia e si fanno cose sopra le righe. Lui ha esagerato. Ha voluto platealizzare le sue esternazioni. Mercato di gennaio? Non può essere solo quello ad aver causato questo deterioramento del rapporto. Dallo scorso anno si è sentito investito da nuovi compiti e ruoli, mi metto un po' dalla sua parte. Lui è stato l'unico riferimento e non gli è stato riconosciuto. I risultati di questa stagione sono quelli che gli avevano chiesto. Essere l'ospite indesiderato gli ha fatto assumere questo atteggiamento, poi ovviamente i modi sono sbagliato".

Infine Bergomi: "Mossa studiata prima? Non so (si interroga l'ex capitano dell'Itano ndr). Per me gli allenatori vivono pressioni esterne, ma anche interne. Per me è stato tutto troppo esagerato. Nella gestione delle emozioni l'ho visto sempre più tranquillo. Allegri è passato dall'essere cirticato da tutti alla parte opposta, con questa reazione. Per alcuni juventini ha mostrato attaccamento".