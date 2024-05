Bremer, adesso sì: è tra i convocati del Brasile per la Copa America

Il ct del Brasile è tornato sui suoi passi e dopo la clamorosa esclusione inziale di Bremer dai convocati per la Copa America, ha inserito il difensore della Juve in lista. Non solo il muro bianconero, Dorival ha chiamato anche Ederson dell'Atalanta e per il centrocampista nerazzurro sarà la prima volta. Completeranno la rosa brasiliana in vista del torneo che si disputerà negli Stati Uniti.