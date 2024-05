Sarri su Giuntoli-Allegri e la Coppa Italia Juve: "Se il motto del club..."

"Esonero di Allegri? Dall'esterno è difficile dare un'opinione. Per capire ciò che è successo bisogna essere dentro e viverlo. Troppo facile dire se ha sbagliato uno o l'altro. Se basta la vittoria della Coppa Italia? Non lo so. Se il motto della società è 'vincere è l'unica cosa che conta', penso che non basti" - così Maurizio Sarri al Memorial Niccolò Galli. Poi ha proseguito parlando anche di Giuntoli: "Credo che riuscirà a costruire una Juve da scudetto. Cristiano è la persona giusta, tosta, competente e determinata. Lo porterò sempre nel cuore perché nei tre anni insieme siamo andati sempre d'accordo togliendoci soddisfazioni".