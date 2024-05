Bologna-Juve vale mezzo Thiago Motta: la cifra in palio con il terzo posto

Situazione Thiago Motta

Al proposito, lo stesso allenatore del Bologna, che ha il contratto in scadenza, ha spiegato all’antivigilia di questo match che già in questa settimana parlerà con il patron Saputo per prendere una decisione e comunicarla in tempi rapidi. La sensazione che le parti si vedranno tra dopodomani e giovedì per poi annunciare magari in un comunicato condiviso la decisione presa. Anche a Bologna ormai sono tutti convinti che Thiago Motta non resterà, lasciando però in eredità al popolo che così tanto lo ha amato la partecipazione alla prossima Champions League. A proposito di regolamento va ricordato che a parità di punti vale chi è in vantaggio negli scontri diretti e in caso di parità viene premiata la squadra che vanta la miglior differenza reti. Ecco il motivo per cui per la Juventus, che in questo momento ha una differenza reti di “più 21” mentre il Bologna registra un “più 24”, il pareggio verosimilmente potrebbe non bastare con ancora un turno da disputare che registrerà da una parte Juventus-Monza e dall’altra Genoa-Bologna.