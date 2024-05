Fagioli, il ritorno in campo con due portafortuna: le figlie di un ex Juve....

Riecco Nicolò Fagioli . Il centrocampista della Juventus sarà a disposizione del neo allenatore Paolo Montero per la sfida di questa sera contro il Bologna dopo aver scontato i 7 mesi di squalifica. Ad incoraggiarlo in vista del ritorno in campo un ex bianconero, e soprattutto due nuove tifose speciali.

Juve, Fagioli: il messaggio social di Matri

Sul suo account Instagram Alessandro Matri, che con la Juve ha vinto tre Scudetti, due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, ha pubblicato due foto in cui le sue figlie sono in posa proprio insieme a Fagioli. Oltre agli scatti (in cui una delle due piccole ha in mano la maglietta bianconera di Chiesa), un messaggio per il centrocampista classe 2001.

"Bentornato. Da Stasera hai due tifose in più... non deluderle...": così Matri, a mò di scherzo e con tanto di faccina che ride. Sono in tanti ad attendere ansiosi il rientro in campo di Fagioli: da quest'oggi anche altre due sostenitrici per il centrocampista bianconero.