Juve-Monza, ecco quando si gioca: date e orari ufficiali della 38ª giornata

TORINO - Pronto a calare il sipario sulla stagione 2023/2024 della Serie A con la Lega che ha ufficializzato le date e gli orari della 38ª giornata e ultima giornata di campionato. Quasi arrivati tutti i verdetti, restano da capire i posizionamenti in zona Europa e quale sarà l'ultima squadra che retrocederà in Serie B. Insomma ancora 90' di passione per tutte le squadre, anche per quelle sfide che non mettono i palio punti pesanti. Una di queste è Juventus-Monza che sabato 15 maggio alle 18 metterà fine all'annata di bianconeri e brianzoli. Occhi puntati sullo Stadium dove Montero guiderà la squadra nel'ultimo incontro della stagione prima dell'inizio dell'era Thiago Motta sulla panchina della Vecchia Signora. Si partirà giovedì con la Fiorentina sul campo del Cagliari, scelta opportuna per i viola visto l'impegno nella finale di Conference contro l'Olympiakos. Tutte in contemporanea e di domenica alle 20.45 le partite che vedono impegnate le squadra ancora in corsa per la salvezza: il big match Frosinone-Udinese, Empoli-Roma ed Hellas Verona-Inter.