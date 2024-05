Montero, la mentalità Juve e Thiago Motta: "Grande uomo, gli auguro..."

A pochi minuti dal calcio d'inizio di Bologna-Juventus Paolo Montero si è presentato ai microfoni per parlare della sua presenza sulla panchina della prima squadra dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero ha dichiarato: "Penso che non c’è bisogno di trasmettere la mentalità alla squadra, lo hanno già dimostrato con la Coppa Italia. Hanno ottenuto tutti gli obiettivi della stagione qualificandosi in Champions League e vincendo la Coppa. Ho parlato poco con i ragazzi, mi piacciono i fatti e loro hanno dimostrato di farli, non si può dire niente ai giocatori. Plantar una semilla? Ho parlato di vita, non di calcio. Quando uno gioca è fortunato, ha tanti amici. Quando smetti di giocare a pallone hai un amico in meno e alla fine restano quelli veri".