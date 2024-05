L’annuncio dell’allenatore e il mercato di Giuntoli: la Juventus che verrà

Poi sarà compito del nuovo allenatore rivitalizzare il talento dei giocatori che, per circostanze e vicissitudini, lo hanno anestetizzato. Non Yildiz, che ieri sera è esploso come una lattina di cocacola agitata prima di aprirla. Il ragazzino turco è stata, a lungo, la lucina in fondo al tunnel del terribile girone di ritorno bianconero: la speranza dei tifosi che un futuro diverso era possibile. Ieri ha segnato un gol meraviglioso e stappato una partita che sembrava ammuffire sotto la pioggia di Bologna. Schiaffargli sulle spalle il paragone con Del Piero è ingrato e sciocco, ma l’impressione di aver assistito, in questo mesi, all’alba di un grande giocatore è forte, così come la curiosità di vederlo con più continuità nella Juventus che verrà.