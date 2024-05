Locatelli, le voci su Allegri e la critica alla Juve: “Fare scelte migliori”

La strigliata di Locatelli

"L'anno prossimo dovremo giocare meglio, bisogna essere oggettivi. Bisogna giocare di più e tenere la palla. Io credo che, per le mie caratteristiche, sia importante tenere palla, questa non è una critica a nessuno, è un dato di fatto. Se analizziamo le statistiche della stagione ci sono state delle partite in cui tecnicamente abbiamo sbagliato tanto e questo va a pesare tanto, perché poi la palla non l'abbiamo noi e bisogna andare a recuperarla, ma gli altri sono bravi. Lo abbiamo visto anche oggi, quando gli altri sono bravi e organizzati facciamo fatica, perché ci arrabbiamo tra di noi e non va bene. Bisogna essere organizzati, tenere di più la palla e fare scelte migliori all'interno della partita. Dobbiamo migliorare tante cose tecniche e migliorare il possesso, questo può essere un punto di partenza. Anche se poi, in queste grandi squadre, l'importante è portare a casa il risultato. Mi aspettavo un Bologna così forte? Sono un appassionato di calcio, guardo tante partite, bisogna solo che fargli i complimenti, al Bologna, a Thiago Motta e a chi ha creato una realtà così importante. Voglio ricordare anche Mihajlovic, che ha gettato le basi di questo Bologna, ed è bello che abbiano raggiunto questo risultato anche per lui e credo che glielo abbiano dedicato. Complimenti a tutto questo ambiente, che ha fatto una grandissima stagione", conclude Locatelli.