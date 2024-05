Manna lascia la Juve, ufficiale: il comunicato. Lo attende il Napoli

TORINO - La notizia era stata diffusa da mesi, ma mancava ancora l'ufficialità: Giovanni Manna lascia la Juventus. Si chiude dunque l'avventura del dirigente classe 1988 con il club bianconero. Un percorso iniziato cinque anni fa e che ha visto Manna crescere all'interno del mondo Juventus: prima l'Under 19, poi la Next Gen ed infine la promozione in prima squadra dove è diventato il braccio destro di Crsitiano Giuntoli . Ora per Manna ci sarà la possibilità di fare tutto da solo visto che a breve sarà annunciato come nuovo direttore sportivo del Napoli. Una missione non semplice visto che gli azzurri dovranno riscattare una stagione pessima e che rischia di chiudersi senza alcuna partecipazione alle coppe europee.

Manna, addio Juve: il comunicato

Questo il comunicato della Juventus: "Le strade di Giovanna Manna e della Juventus si dividono. È ufficiale la risoluzione consensuale del suo contratto con il Club. L'Head of First Team saluta dopo cinque stagioni insieme. Cinque anni che lo hanno visto prima occuparsi del Settore Giovanile bianconero in qualità di Responsabile dell'Under 19 e poi dell'allora Under 23 – oggi Next Gen – in veste di Direttore Sportivo, con il primario obiettivo di fare crescere e maturare i tanti giovani presenti in rosa. Ringraziamo Giovanni per il lavoro svolto con grande professionalità in questi anni insieme e gli auguriamo buona fortuna per il futuro".