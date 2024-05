Chiesa saluta Allegri: "Grazie di tutto, tre anni insieme e un titolo"

Dopo quasi una settimana dall'esonero di Allegri , anche Federico Chiesa si aggiunge agli altri giocatori bianconeri (e non solo) che hanno voluto ringraziare e salutare il tecnico livornese tramite i social. L'esterno della Nazionale azzurra ha pubblicato una foto sul suo profilo ufficiale di Instagram che lo ritrae in compagnia di Allegri a bordocampo, mentre l'ex tecnico della Juventus gli dà qualche indicazione, accompagnato dalla frase "Abbiamo condiviso un percorso di tre anni insieme, culminato nella vittoria di un titolo! In bocca al lupo per il futuro mister. Un grande abbraccio, grazie di tutto!".

Chiesa, i commenti al post

Anche sotto a questo post, come successo con quello di Rabiot, non sono tardati ad arrivare numerosi commenti da parte dei sostenitori bianconeri, anche qui spaccati da chi sostiene Allegri e da chi ha gioito per il suo esonero. In alcuni, lo stesso Chiesa è stato accusato di aver "tardato" l'omaggio social a causa dei suoi problemi con il tecnico livornese: "Post fatto solo perché dovevi?", "Ti hanno puntato una pistola alla tempia vero? Ahahahahahahahah, mamma che post pietoso" e "Tranquillo Fede abbiamo capito tutti che eri il capo del carro Allegriout" sono solo alcuni di essi. Molti anche i commenti a sostegno di Chiesa tra cui "Forza Fede, adesso senza Allegri potrai giocare sempre e nel tuo ruolo!", "Ti stava per rovinare la carriera" e "Fede siamo liberi finalmente! Noi di vedere una squadra come la nostra presa a pallate da chiunque, tu di dover giocare in una posizione che non ti appartiene! Altro che ringraziamenti Fede, qua c'è da fare un post di esultanza!".