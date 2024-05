La corsa di Montero, la linguaccia di Yildiz, le parole di Locatelli: è la Juventus!

Pigna, che soddisfazione

Zero retorica, sono i fatti. Perché guardi il tecnico uruguaiano e vedi la passione in persona. Aveva solo da perderci, a guidare la squadra del dopo Massimiliano Allegri nelle ultime due giornate. Ha accettato l’incarico con entusiasmo, ben sapendo che la sua missione è tra i giovani («Torno a Vinovo al termine del campionato», ha subito chiarito). Ha parlato da “normal one”: «Secondo me il pareggio è giusto, dopo una vittoria importante come quella in Coppa Italia mentalmente un po' si cala e trovarti in questa situazione contro una squadra così in forma come il Bologna poi ti fa faticare. Si è visto, per me l'analisi è molto semplice. Poi è uscito l'orgoglio dei ragazzi che hanno dimostrato l'attaccamento a questa maglia. Per me è una situazione speciale, non so come descriverla. Mi hanno dato una gioia molto importante; sono qui da due giorni e mi hanno trattato con molta umiltà pur non conoscendomi. Per trovare certe vittorie servono grandi uomini e loro per me lo sono. Ho trovato una squadra con un buono spirito: il riflesso è stata l'ultima mezzora. Ho visto bene la squadra e sinceramente prima quando giocavo ero dentro certe dinamiche, ma ora non me la sento di giudicare. Ho fatto i complimenti a Thiago Motta; abbiamo vissuto 45 giorni insieme a Coverciano, andavamo a cena e parlavamo tanto. Gli ho fatto i complimenti per come gioca la sua squadra, è un grande uomo e si merita questo».