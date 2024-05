Juve-Monza a Ferrieri Caputi: dai precedenti in Next Gen alla prima all’Allianz

Il conto alla rovescia per la fine del campionato è iniziato e l'Aia ha comunicato le ultime designazioni per il 38° turno di Serie A . E all'Allianz Stadium per Juventus-Monza ci sarà Maria Sole Ferrieri Caputi a dirigere il match. Sarà la prima volta con i bianconeri "grandi", se non consideriamo l’amichevole del 2022 contro lo Standard Liegi. Ha arbitrato invece la Next Gen in Serie C nella stagione 2021-2022. La delicata Empoli-Roma, con la salvezza dei toscani ancora in bilico, va a Massa, mentre lo scontro diretto tra Udinese e Frosinone a Doveri.

Juve-Monza a Ferrieri Caputi: i precedenti con i bianconeri

Le uniche due partite che Ferrieri Caputi ha diretto ufficialmente riguardano la Next Gen e il bilancio è perfettamente in equilibrio: una vittoria e una sconfitta. Il 26 settembre del 2021 ha arbitrato FeralpiSalò-Juve terminata 3-2 per i bluverdi, mentre il 17 febbraio del 2022 è andata decisamente meglio per i giovani bianconeri, vittoriosi per 4-0 contro il Piacenza. In queste due gare ha ammonito un solo giocatore e ha concesso un calcio di rigore all'allora Under 23. Un solo precedente con il Monza: 3-2 dei brianzoli a Frosinone in questa stagione. In ogni caso non sarà la prima donna a fischiare il calcio d'inizio in un match della Vecchia Signora, infatti nel 2020 Stephanie Frappart fu designata per la sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev.