Juve-Motta, la domanda ai tifosi: sareste contenti del suo arrivo?

Dunque dopo il divorzio diventato ufficiale dal Bologna, occorrerà attendere ancora qualche giorno per assistere al matrimonio tra Thiago Motta e la Juventus . L’italobrasiliano è destinato a sedere sulla panchina bianconera che nelle ultime due partite ha visto e vedrà Paolo Montero al posto dell’esonerato Massimiliano Allegri. Questa sera Thiago Motta guiderà per l’ultima vota il Bologna in casa del Genoa poi la sua impresa – portare il Bologna in Champions – diventerà storia con nuovi capitoli che verranno scritto verosimilmente da Italiano o Sarri .

Il mercato e la domanda al popolo juventino

Sono loro in pole position per approdare alla corte del patron Saputo. Per quanto concerne la Juventus, ultimo atto domani alle 18 all’Allianz Stadium contro il Monza che non ha più nulla da chiedere al campionato. Dopo questa sfida con i brianzoli toccherà al direttore tecnico Cristiano Giuntoli accelerare sul mercato per migliorare una rosa che, soprattutto a centrocampo, ha bisogno di qualità. Dunque in attesa di poter avere la certezza del 100% del binomio Juventus-Thiago Motta, ecco la domanda per il popolo juventino. Thiago Motta a un passo dalla panchina della Juventus: sareste contenti di vedere l’italobrasiliano nuovo allenatore?

