Juve-Monza, giro di campo con la Coppa Italia e Alex Sandro saluta i tifosi

Si è da poco concluso l'allenamento della Juventus in vista della sfida casalinga con il Monza, valida per la trentottesimaa e ultima giornata di Serie A in programma domani, 25 maggio, alle 18 all'Allianz Stadium. A causa di una grandinata che si sta abbattendo in questi minuti su Torino i bianconeri hanno anticipato il loro rientro negli spogliatoi.