Le parole garantiste di Chiné e lo strano destino della Juve

TORINO - Mercoledì scorso, 22 maggio, Giuseppe Chinè , in audizione al Senato , ha spiegato come funziona il lavoro della Procura Federale della Figc della quale è il capo. Una spiegazione legata a una domanda di Claudio Lotito che aveva chiesto come mai la Procura Figc non aveva ancora aperto un fascicolo sul presidente Figc Gabriele Gravina , nonostante la Procura della Repubblica di Roma ne ha aperto uno sulla vicenda della vendita dei libri antichi.

Cosa ha detto Chiné

Ha detto Chiné: "Noi non abbiamo i poteri di indagine di una Procura della Repubblica. Noi abbiamo possibilità molto limitate, possiamo solo audire, interrogare un tesserato che ha l'obbligo di presentarsi e rispondere secondo verità. Possiamo acquisire documenti presso società sportive, possiamo fare dei confronti, non abbiamo intercettazioni, perquisizione, no, non ce l'abbiamo. Spessissimo noi dobbiamo appoggiarci presso le Procure della Repubblica e spesso questo dialogo si attiva quando si è in presenza di un rinvio a giudizio, cioè quando le indagini penali si sono concluse e c'è un rinvio a giudizio. Ovviamente non lo faccio di fronte alla mera attivazione di un'indagine".

Ma con la Juve...

Tutto giusto, ma vale la pena ricordare a Chiné che in occasione della riapertura del processo sulle plusvalenze e sull'indagine sulla cosiddetta manovra stipendi che riguardava la Juventus, la Procura Figc non ha atteso il rinvio a giudizio (che peraltro non è ancora arrivato ad oggi), ma ha richiesto e ottenuto le carte dell'indagine Prisma, comprensive delle famigerate intercettazioni, utilizzate come prova regina per la condanna della Juventus alla penalizzazione dello scorso anno (costata la Champions e un danno economico di circa 100 milioni). Intercettazioni che non erano state vagliate in aula (e quindi, sotto il profilo squisitamente penale, NON erano e tuttora non sono prove) e, soprattutto, come si è appreso dopo la decisione della Cassazione, erano intercettazioni raccolte nel quadro di un'inchiesta sulla quale la Procura di Torino non aveva competenza territoriale (e infatti ora l'indagine è passata a Roma).