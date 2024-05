Allegri, parole al miele per Fagioli: "Ha capito, può essere un esempio"

Dopo una lunga squalifica per il caso scommesse, Nicolò Fagioli è tornato in campo per gli ultimi minuti di campionato con la Juventus e ha ricevuto anche la chiamata nei pre-convocati per Euro 2024 dal ct della nazionale, Luciano Spalletti. Una ripartenza importante per la giovane carriera del centrocampista classe 2001 che ha ricevuto parole al miele dall'ex tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. Intervenuto in video collegamento durante la conferenza stampa di presentazione della nuova campagna "Informateen" in corso al Coni, riferendosi al caso scommesse che ha coinvolto il centrocampista bianconero, Allegri ha parlato così: "Nicolò Fagioli insieme alla Federazione ha fatto un percorso importante. Ne sta uscendo nel modo migliore, ha capito che può essere un esempio per il futuro degli altri ragazzi".