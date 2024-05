La Juve di Motta, Next Gen nel solco Barcellona: i nomi del progetto Thiago

Thiago Motta e il progetto Next Gen

È per questo, oltre che per la qualità del prodotto finale, che Thiago Motta guarda con grande simpatia e (soprattutto) interesse tecnico al lavoro che sta portando avanti la Juventus con il progetto Next Gen. Un interesse talmente vivo che potrebbe perfino cambiare le strategie di mercato della Juventus riguardo ai giocatori che provengono da quel percorso: sia quelli che ha già in casa, sia quelli che rientreranno dai prestiti. Fabio Miretti, per esempio, ha già “messo” parecchi minuti di Serie A nelle gambe ed è cresciuto a pane e Juventus fin dalle giovanili, al punto che in molti lo hanno accreditato a erede di Claudio Marchisio sia per via del ruolo sia per via, appunto, del senso di appartenenza bianconera. E insomma, sebbene intorno a Miretti vi siano non pochi interessamenti di mercato, non è affatto da escludere che Motta chieda di trattenerlo a Torino per valutare la funzionalità al suo progetto tattico.