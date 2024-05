Il giorno del +39: Liverpool in lutto per l'Heysel

Trentanove anni fa c'era la paura e l'orrore di chi era lì, all' Heysel. E c'era l'ansia e lo sgomento di chi assisteva davanti alla televisione a una delle più assurde e drammatiche tragedia della storia del calcio europeo. Oggi c'è il ricordo, la manutenzione della memoria che è fondamentale per rendere onore alle trentanove persone che là, in quello stadio, prima di una finale di Coppa dei Campioni, hanno perso la vita e per evitare che altre tragedie come quella si ripetano più.

Trentanove anni fa, una semplice rete da pollaio divideva i temibili hooligan del Liverpool da un settore occupato da cittadini belga e tifosi italiani (non solo della Juventus, ce n'erano quattro dell'Inter e alcuni che erano semplici appassionati di calcio). Le cariche degli hooligan schiacciarono i tifosi del settore Z contro un muretto che crollò. Molti morirono per quelli, altri per lo schiacciamento.

Oggi sono moltissimi i club e i giocatori che hanno ricordato l'Heysel con un post sui social, molti club di Serie A tra cui il Torino, molte associazioni che ricordano le vittime di altre stragi come quella di Hillsborough, anche Gianni Infantino della Fifa ha ricordato sui social le 39 persone scomparse a Bruxelles. Ma soprattutto il Liverpool, che ha posato un omaggio floreale sulla targa commemorativa nello stadio di Anfield, dietro la tribuna Dalglish. Inoltre tutte le bandiere del club oggi sono esposte a mezz'asta in segno di lutto. Un segnale che dovrebbe far capire come intorno a questa tragedia non ci deve essere divisione, ma solo ricordo e rispetto.