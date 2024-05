Asta Calafiori, ma la Juve gioca d’anticipo: nuova contropartita per il Bologna

Calafiori nella wishlist di Motta

Alessandro Lucci e prendendo così la pole position. E Riccardo Calafiori ha risposto alla grande, realizzando addirittura la prima doppietta della carriera. Mica male per chi di mestiere fa il difensore. E lo fa pure molto bene, verrebbe da dire. Per informazioni chiedere a Dusan Vlahovic finito anestetizzato dalla sua marcatura. Calafiori è un giocatore totale: difende e partecipa al gioco. Solido sugli attaccanti avversari ma dotato di un mancino educato in fase di impostazione. Il classico giocatore moderno che può fare la fortuna di tanti allenatori. Lo sa bene Thiago Motta che l’ha messo in cima alla lista dei desideri per la campagna acquisti estiva. Non a caso Giuntoli è già in azione da diverse settimane. Per il gioiellino scuola Roma c’è la fila, ma la Juve si è mossa in anticipo, avviando i contatti già durante l’inverno col suo agentee prendendo così la pole position.