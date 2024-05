Thiago Motta alla Juve: la bozza del contratto. L’annuncio e la presentazione

Thiago Motta cerca casa a Torino

Intanto, raccontano che Thiago abbia già individuato la zona in cui ha deciso di cercare casa nel capoluogo torinese: la collina alle spalle di Piazza Crimea, il luogo che ha a lungo ospitato una delle più iconiche sedi della Juventus bonipertiana. La proverbiale riservatezza torinese si concilierà molto bene con le abitudini di vita “extra campo” del tecnico italo-brasiliano che concede praticamente nulla alla mondanità e che neppure eccede negli stappi culinari: la disciplina che chiede ai suoi giocatori la vuole trasmettere non solo a parole ma anche attraverso il proprio esempio. Come da copione, e non vale certo solo per Thiago Motta ma per tutti gli allenatori, nonostante le vacanze resterà aperta e calda la linea con Cristiano Giuntoli in chiave mercato: c’è una Juve a cui bisogna aggiungere qualità alla rosa. Chi l’avrebbe mai detto?