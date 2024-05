Arriva Di Gregorio. Szczesny o Perin via? La Juve ha la sua preferenza

Szczesny tra Juve e Premier

Tek vuole restare a Torino fino al termine del suo contratto (30 giugno 2025) e ha già respinto al mittente le ricche avance arabe. Tanto che l’estate scorsa non prese neppure in considerazione un triennale da 12 milioni proposto da una importante società saudita. Niente da fare. Lui e la moglie Marina (ora in dolce attesa di una bimba) si trovano benissimo nel nostro paese e non prendono in considerazioni soluzioni alternative. Occhio comunque alla possibili sirene provenienti da Oltremanica. Diverse big di Premier, infatti, potrebbero cambiare portiere, visto che i petrodollari arabi potrebbero sedurre Ederson e Alisson. Il portiere del Manchester City piace all’Al Ittihad mentre quello del Liverpool fa gola all’Al Nassr. Chissà che uno di questi club non bussi poi proprio alla porta della Juventus per Tek. Scenari da non trascurare in un mercato che è appena alle fasi iniziali. Infine rimarrà in bianconero come terzo portiere Carlo Pinsoglio, utile per le liste ma soprattutto prezioso uomo-spogliatoio. Per lui si prospetta il prolungamento del contratto fino al 2026.