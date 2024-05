Vlahovic, come ti cambia Motta: il pensiero del prossimo allenatore Juve

La crescita alla Juve

«La prossima stagione avremo la Champions League e non vedo l’ora di dare il mio contributo - dice DV9 -. Siamo una squadra, una famiglia e insieme vogliamo dimostrare cosa significa essere la Juventus». Riportare la Juventus tra le grandi d’Europa, nel posto che le compete: questa la missione di Vlahovic. E non solo. Nel nuovo corso targato Thiago Motta il numero 9 juventino sarà uno dei pilastri della squadra: il tecnico lo stima e non vede l’ora di allenarlo, convinto di poterlo rendere più complementare al gioco, punto di riferimento in attacco, con la libertà di muoversi e aprire gli spazi, oltre che segnare. E tanto. Dal suo arrivo in bianconero è stato un crescendo per Dusan, 9 gol nella prima mezza annata, 14 nel 2022-23, 18 nell’ultima stagione, ma l’obiettivo è superare le 20 reti, come nell’ultimo biennio in viola. Ecco, la prova strepitosa messa in mostra nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, quando ha firmato la vittoria con un gran gol, è la base su cui lavorare per rendere DV9 ancora più decisivo e centrale nel progetto. Vlahovic non è dunque sul mercato e la Juventus intende puntare forte su di lui per il presente e per il futuro, salvo offerte clamorose da almeno 70-80 milioni.