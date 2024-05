"Intensità, tecnica, coraggio: vi svelo il calcio di Motta e la sua mentalità"

Un’altra caratteristica peculiare del Bologna è stata la duttilità di molti giocatori sia nei ruoli, sia nelle posizioni e nei movimenti in campo a prescindere dal ruolo. Sono concetti che aveva cercato di trasmettere anche a voi? Lei per esempio passò da terzino sinistro a mezzala sinistra.

"Io avevo giocato soprattutto terzino la stagione precedente, con lui sono tornato a fare il centrocampista come avevo sempre fatto, comunque si basa molto sulle caratteristiche dei giocatori. Sugli scambi di posizione lavoravamo già anche noi, ma è una caratteristica che a Bologna ha accentuato e migliorato. Era una cosa che richiedeva anche a noi, ma non sempre riuscivamo a farla bene, magari ci mancava un pochino di quel coraggio che è riuscito a trovare a Bologna. Però sì, anche a noi chiedeva soprattutto di alzare un difensore: quando giocavamo a tre dietro ci riuscivamo abbastanza, a due (centrali, ndr) per noi era un pochino più complicato".

Come funziona sul campo questa intercambiabilità? Su che base ad attaccare lo spazio che si è creato va un giocatore anziché un altro?

"Thiago Motta voleva prima di tutto che capissimo dov’era lo spazio e, in base alle posizioni in campo in quel momento, andassimo ad occuparlo: se era più a sinistra tendenzialmente andavo io, più a destra Maggiore. Il Bologna lo ha fatto con una maggiore indipendenza dai ruoli di partenza: diciamo che noi eravamo il bocciolo che poi a Bologna è fiorito".

Il rapporto a livello umano com’era stato?

"Dopo la vittoria a Napoli (1-0 con autogol di Juan Jesus il 22 dicembre 2021, ndr) si creò un gruppo solidissimo, un tutt’uno tra noi e tutto lo staff, non solo il mister, che è ciò che poi ci ha permesso di raggiungere l’obiettivo. Noi davamo tutto per lui e lui dava tutto per noi. A me ha lasciato un grandissimo ricordo come uomo, oltre che come grande allenatore, e tuttora ogni tanto lo sento. Ho davvero un buonissimo ricordo, professionale e personale. Di lui e di tutto il suo staff".