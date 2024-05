Montero alla Next Gen: scuola di juventinità

La Juventus sta rivendendo i quadri dirigenziali e sta rinnovando anche il settore tecnico. E sembra proprio che il prossimo allenatore della Next Gen sia Paolo Montero. L'allenatore che ha guidato la Juventus nelle ultime due giornate del campionati dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, dovrebbe prendere il posto di Brambilla, in scadenza di contratto e che ha comunque condotto la seconda squadra bianconera in un percorso entusiasmante, finito alle semifinali di Serie C. Montero finora ha guidato la Primavera della Juventus, distinguendosi soprattutto per l'impronta che è riuscito a dare ai giocatori del vivaio bianconero, insegnando loro il senso di vestire quella maglia e la grinta di cui è sempre stato un esempio anche in campo.