Chiellini, il giudizio su Motta e la Juve di Allegri: “Neanche con Guardiola…”

Giorgio Chiellini è tornato a parlare dell'Italia e della Juventus in un'intervista rilasciata a Sky Sport. L'ex difensore bianconero, in vista dei prossimi Europei , ha dichiarato: "L'immagine più bella della mia carriera? Ne scelgo due: la prima è la vittoria dell'Europeo e alzare la coppa a Wembley. Se devo però scegliere una foto nella quale mi rivedo, invece, penso a quella nel match contro il Real Madrid quando avevo una fascia in testa ed esulto verso il finale della partita con i due giocatori dei blancos alle spalle". Sulla nazionale di Spalletti Chiellini ha dichiarato: "È un'Italia giovane. Siamo in un ciclo che sta cambiando e lo vediamo dall'età media e dai giocatori convocati. Però c'è Spalletti che è nel momento top della sua carriera. Ha qualcosa di speciale e l'amore per la nazionale. La speranza è che riesca a creare qualcosa di eccezionale. Sono curioso ed eccitato di vederli, farò il tifo per loro".

Chiellini e l'Italia: "Bastoni e Barella..."

L'ex difensore ha proseguito: "Non siamo in prima fascia. Penso che Francia, Portogallo e Inghilterra siano le migliori della altre. La Spagna ha una storia importante e la Germania gioca in casa. Queste sono le principali favorite. Mi piace mettere l'Italia un gradino sotto, ma non mi dà fastidio. So che dagli ottavi in poi è una squadra che nessuno vuole affrontare". Sul nuovo Chiellini: "Penso sia sbagliato cercare di affibbiare paragoni. Io ho giocato con Cannavaro ma non ero il nuovo Cannavaro, non mi sono mai paragonato a lui. Ora ci suono nuovi ragazzi che stanno crescendo: Bastoni ha più esperienza e fare quell'Europeo gli è servito senza dubbio. È cresciuto anche Barella a livello internazionale, anche Jorginho. Poi abbiamo il miglior portiere del mondo, ovvero Donnarumma, che è un grande valore azzurro".