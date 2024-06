Buffon: “Conte-Napoli come il cacio sui maccheroni. Motta? Negli anni ’90…”

Gianluigi Buffon è al fianco dell'Italia del Ct Spalletti a Coverciano in questi primi giorni di raduno per preparare gli Europei in Germania. In veste di capo delegazione avrà un ruolo chiave nella spedizione azzurra per difendere il titolo conquistato a Wembley nel 2021 dontro l'Inghilterra. Dopo i primi allenamenti ha parlato a Radio Deejay proprio della Nazionale: "Non lo vedo un aspetto negativo essere sottovalutati, anzi...". Poi ha toccato altri temi come quello relativo al futuro di Conte a Napoli e di Motta alla Juve.