"L'Avvocato voleva adottare John Elkann. Ecco cosa faceva ai figli Margherita"

Successivamente Jennifer Clark ha proseguito parlando dell'intervento dei nonni che avrebbero "chiamato sempre più spesso i tre nipoti a trascorrere lunghi periodi con loro. Per sottrarli a quel mondo estraneo. Per questo John dice oggi che è stata decisiva per lui e i fratelli la protezione dei nonni. Ma questo ha finito per rendere i rapporti tra Margherita e i suoi genitori ancora più difficili. Il nonno aveva dato ai nipoti l’affetto che era mancato alla figlia. Il rapporto tra i nipoti e il nonno è diventato sempre più stretto al punto che un giorno l’Avvocato accarezzò l’idea di adottare John. Come si sa poi non se ne fece nulla".

"Exor, nessuna conseguenza. Non credo che John..."

Infine la giornalista ha parlato delle conseguenze legate alle battaglie in tribunale contro la madre Marella e ora contro i figli Elkann: "Dal punto di vista della governance della Dicembre, la società che controlla la Giovanni Agnelli e, per il tramite di questa, Exor non credo che ci potranno essere conseguenze. L’atto notarile del 1999 non lascia scampo. Diverso è il discorso se passiamo dalla governance alle quote. È in teoria possibile che, se venisse accolta la tesi dei legali di Margherita, si riconosca il diritto della figlia di Gianni Agnelli ad avere la sua quota di legittima e dunque un pacchetto di azioni della Dicembre. Ma non credo proprio che questo impedirebbe a John di governare come fa oggi".