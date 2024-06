Con Allegri finisce male: il messaggio che ha voluto lanciare la Juventus

La Juventus ha deciso di andare allo scontro legale con Massimiliano Allegri e, dopo l’esonero per motivi disciplinari accompagnato dalla lettera in cinque punti delle contestazioni per danno di immagine, ieri gli ha notificato il “licenziamento per giusta causa”. Allegri ha ricevuto la comunicazione mentre si trovava a Londra per assistere alla finale di Champions League (ripreso in tribuna accanto a Pirlo...) e ha immediatamente deciso di impugnare il provvedimento accompagnandolo a sua volta con una propria richiesta di danni d’immagine. Insomma, lo scontro tra il club e il proprio ex allenatore sale di livello e potrebbe approdare in Tribunale. Sì: “potrebbe”, perché non è escluso che si possa arrivare prima a un accodo tra le parti, ma questo obiettivo è secondario per la Juventus così come non vengono più di tanto soppesate le possibilità di vittoria nel caso in cui si dovesse arrivare fino al giudizio.