Un anno con la Juve e due gol segnati, oggi allena in ciabatte: lo riconoscete?

Insomma, lo avete riconosciuto? Ora dovrebbe essere più facile con tantissimi indizi. Qulcuno sicuramente l'ha indovinato alle prime righe, chi dalla foto. In ogni caso possiamo svelarvi l'identikit in questione che è quella di Olof Mellberg. Proprio lui. Un anno in bianconero, la stagione 2008-09, e ben 27 partite con due gol all'attivo. Nessun trofeo vinto e un addio preannunciato al termine della stagione stessa. Forse non ha lasciato grandissimi ricordi, ma ha portato la sua esperienza internazionale al servizio della squadra.

Dalla Serie A ha poi girovagato tra Grecia (Olympiacos) e di nuovo in Spagna (Villarreal) prima di chiudere la sua carriera da calciatore in Danimarca, a Copenaghen. Importante il suo cammino con la Svezia, dove per ben 12 anni ha difeso i colori della sua nazionale. Da qui ha iniziato a studiare per diventare allenatore e a oggi lo fa al Brommapojkarna, in un modo un po' controverso... Non tanto nei modi, ma nel vestirsi perché in qualche foto è stato immortalato in panchina in ciabatte. Mellberg allena il club di Stoccolma da un anno e mezzo: è tornato a dirigerlo dopo aver iniziato proprio lì nel 2016 la sua carriera da tecnico e aver ottenuto due promozioni in due anni. Poi le esperienze sulla panchina del Fremad Amager (serie B danese) ed Helsingborg. Al momento il suo Brommapojkarna è undicesimo in Serie A svedese.