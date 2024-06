Estate Juve: programma e novità. Thiago Motta lo paga Italiano...

A una settimana dalla fine del campionato, in attesa della firma di Thiago Motta , prossimo allenatore della Juventus, il club bianconero sta organizzando la nuova stagione. Che, necessariamente, deve tenere conto del rientro dei giocatori a scaglioni visti gli appuntamenti con Europei (14 giugno-14 luglio) e Copa America (20 giugno-14 luglio), nei quali sono impegnati 13 juventini. A prescindere dai Nazionali, il raduno alla Continassa è fissato intorno al 10 luglio: primi giorni ovviamente dedicati ai test fisici e poi via con le prime sedute d’allenamento agli ordini del nuovo tecnico.

Chi ci sarà al ritiro

Con Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Huijsen, Barbieri, Djalò, Locatelli, Miretti, Nicolussi Caviglia, Barrenechea, Arthur, Iling Junior, Soulé, Kean e Kaio Jorge al netto dei movimenti di mercato con possibili nuovi ingressi e uscite nella rosa bianconera. A differenza delle ultime annate, la Juventus non volerà negli States per la tradizionale tournée americana, anche se non resterà per tutto il periodo di preparazione estiva alla Continassa. Quest’anno la destinazione è la Germania, dal 20 al 26 luglio, dove teoricamente potrebbe già aggregarsi qualche Nazionale uscito dall’Europeo dopo la fase a girone. La location scelta dalla Juventus non è casuale: si tratta del quartier generale dell’Adidas, a Herzogenaurach, non lontano da Norimberga.

Nel distretto della Media Franconia la squadra si allenerà in un campus in mezzo al verde, finito di costruire nel 2020, che ha ospitato diversi ritiri delle Nazionali tedesche, soprattutto quella femminile: una struttura ultra moderna e al tempo stesso green, con un impianto, “Adi Dassler Stadion”, di ottimo livello. La Juventus ha un accordo di sponsorizzazione tecnica con l’Adidas fino al 2027 e, in attesa del nuovo sponsor di maglia, la presenza della squadra rafforzerebbe il rapporto di collaborazione con la multinazionale tedesca.