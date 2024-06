Platini: “I tifosi Juve sbagliano su Elkann. Ceferin-Infantino? Sono il niente”

«Ma va! Io sono arrivato in una Juventus in cui tutti sapevano cosa dovevano fare. Tardelli, Cabrini, Bonini... tutti conoscevano il loro compito. Magari io e Boniek abbiamo un po’ spinto per giocare in po’ più in attacco, con il supporto di Bettega e Rossi. E in quel periodo avevamo un po’ rotto la tradizione juventina, eravamo un po’ più francesi. Poi nei miei ultimi anni si è tornati a una Juve più bonipertiana e io da venti gol sono passato a due».

A proposito: le stesse cose che dicevano a Trapattoni, negli ultimi tempi le dicevano ad Allegri. Cosa ne pensa?

«Sì, buffo. D’altronde io credo che ci sia un logica: quando non prendi gol hai già conquistato un punto, mentre puoi segnare tre gol e perdere comunque la partita. Io rompevo un po’ i coglioni al Trap: perché non giochiamo un po’ di più, segniamo un gol, ma cerchiamo di farne altri due... ma lui aveva un’altra filosofia. Ma Trap era un grande allenatore, perché sapeva come trattare i giocatori era uno psicologo pazzesco. Era bravo».

Le piace la nuova Champions?

«È stupida. Non mi piace. Ci sono più partite ma solo per racimolare più soldi, senza una logica. Credo sia nata per la pressione della Superlega. Che poi alla fine la Superlega la faranno comunque».

Cosa pensa di Ceferin e Infantino?

«Non sono niente e vengono dal niente. Sono personaggi che sono nel calcio per il potere, ma i capi del calcio sono sempre stati i giocatori e devono essere loro. Sono i Baggio, i Del Piero, gli Mbappé, gli Haaaland, i Klopp, i Guardiola, gli Ancelotti».

Si giocano davvero troppo partite?

«Sai qual è il problema? È che sono tutte in tv e i giocatori vengono giudicati ogni volta che scendono in campo, quindi aumenta lo stress. Anche ai miei tempi si giocava tanto, in Francia avevamo già il campionato a venti squadre, ma le partite meno importanti non andavano in tv e magari potevi tirare un po’ i remi in barca. Oggi non puoi, ogni partita è uno stress e devi dare spettacolo ogni tre giorni».

Il suo era anche un altro calcio...

«Sì, per carità! Un po’ più lenti e con tante perdite di tempo. Buttavi il pallone in tribuna e arrivava dopo cinque minuti. Al San Paolo, se il Napoli vinceva, anche dopo venti... (ride). E poi c’era il retropassaggio al portiere».

Quello lo ha tolto lei.

«Sì e ne sono orgoglioso, perché ha cambiato il calcio in meglio. E il portiere è diventato un giocatore. Ho tolto il retropassaggio e introdotto il rosso diretto per i falli da dietro. Due cambi di regolamento per migliorare lo spettacolo e credo di esserci riuscito».