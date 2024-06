"Mi ha sorpreso, l'ho visto uomo": Montero e le due partite da allenatore Juve

Sul possibile desiderio di allenare una prima squadra: "Adesso no, sto bene dove sto, ci sono dei percorsi ma non ci ho mai pensato. Sono una persona pragmatica, non mi sono mai illuso. Ringrazio la società per aver pensato a me e per avermi portato in prima squadra. Continuerò a lavorare per il bene della Juventus". Intanto Montero potrebbe compiere uno step in avanti: c'è la possibilità che il tecnico passi dalla Primavera al guidare la Juve Next Gen. Poi il racconto delle due gare da allenatore della prima squadra e le sue aspettative per l'anno prossimo...