Pepe, la Juve e il ricordo di Vialli: "Fu Conte il primo a parlarmi di lui"

La stagione della Juventus ha lasciato tanti punti interrogativi, tra chi si dice soddisfatto e chi no. Anche un ex bianconero come Pepe ha espresso il suo pensiero a margine dell'evento della Fondazione Vialli e Mauro: "Non c'è stato equilibrio, bene all'inizio e molto male nella seconda parte". L'ex giocatore ha ricordato anche Vialli: "Il primo a parlarmene è stato Conte". Poi si è soffermato anche sul futuro dell'allenatore italiano, ormai promesso speso del Napoli.