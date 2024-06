Thiago Motta davanti alla tv: c’è una Juve da plasmare. Indizio Soulé

Ma non è tutto, perché in estate si giocherà anche… dall’altra parte del mondo. Gli Stati Uniti, in vista del Mondiale per Club 2025 e del Mondiale 2026, testeranno le proprie qualità organizzative ospitando la Copa America 2024, ai cui nastri di partenza si presenteranno le migliori realtà del Sudamerica e pure del Centro-Nord. E, dunque, non soltanto il Brasile di Bremer e Danilo , ma anche gli Stati Uniti di McKennie e Weah : a Thiago Motta, in definitiva, toccherà fare i conti con il fuso orario.

Per osservare chi è a busta paga della Juventus e per fantasticare, chissà, su chi potrebbe diventarlo, grazie a un suo consiglio o a un’intuizione di Giuntoli. Celebrati i vincitori del Vecchio Continente e delle Americhe, poi, sarà tempo di tornare a lavorare in campo, in un contesto inedito e con inedite pressioni. Anche se il capitolo Nazionali non sarà del tutto archiviato. L’anno bisestile, infatti, porta con sé le Olimpiadi, oggi più di ieri teatro che ingolosisce anche le grandi firme del pallone.

Al via del torneo a cinque cerchi, tra le altre, ci saranno Argentina, Francia, Spagna e Stati Uniti, selezioni che potrebbero bussare alla porta della Juventus per domandare giocatori da impiegare. Come Huijsen, a pieno titolo convocabile tra gli Under 23. Il candidato principale tra i bianconeri a scendere in campo ai Giochi, però, potrebbe non esserci: dopo aver preso parte alle amichevoli primaverili della Sub 23, infatti, Soulé è stato escluso dal ct albiceleste Mascherano in vista dei prossimi test con vista sulla Tour Eiffel. Qualcosa più di un semplice indizio.