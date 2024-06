"Addio di Allegri nuova era Juve. Inchieste? C'è disparità di trattamento"

Tornado alle questioni di campo, spazio anche al futuro di Federico Chiesa e Adrien Rabiot con la Juventus . Entrambi i calciatori sono infatti in bilico e potrebbero lasciare il club bianconero: "Chiesa e Rabiot sono situazione in divenire e in quanto tali sono scivolosissime perché potrebbero cambiare e anche abbastanza repentinamente. Credo che i problemi di Chiesa siano due: non essere stato indicato come punto fermo da Thiago Motta , anche se poi mai dire mai perché i gicatori vanno visti e studiati da vicino. Antonio Conte, ad esempio, non voleva Pirlo e poi invece ha costruito la squadra attorno a lui ed è diventato il cuore del gioco che ha portato tre scudetti.

L'altro problema di Chiesa è il rinnovo di contratto, visto che giocatore e club sono lontani sulle cifre. Un'offerta di mercato verrebbe quindi sicuramente presa in considerazione. Quanti milioni? Il valore ancora da ammortizzare per la Juve di Chiesa credo si aggiri sui 15 milioni di euro. Però il valore di Chiesa è difficile da stabilire perché se lo valuti in questa stagione è stato altalenante, pur giocando dei 20 minuti strepitosi. Per me è un talento straordinario e il suo valore è da 40 milioni in su, ma non so se riesci a venderlo a quella cifra perchè il valore di un giocatore lo fa sempre il mercato. Bisogna vedere che domanda c'è per lui per capire a che prezzo venderlo.

"Per Rabiot la situazione è un po' più semplice. È gradito sia alla società che all'allenatore ed è stata fatta una offerta per allungare il contratto di almeno altri due anni. Lui sta riflettendo, è un po' tormentato nelle scelte. Da una parte credo abbia il sogno di andare a giocare in Premier, dall'altra parte lui alla Juve si trova bene e non ama molto i cambiamenti. Potrebbe inoltre diventare capitano e per lui questo ha un peso, anche se Danilo dovrebbe rimanere perché potrebbe non giocare tutte le partite. Penso ci siano buone possibilità che Rabiot rimanga, ma non siamo al 100%. In ogni caso entrambe le parti non vogliono far passare troppo tempo, anzi c'è la volontà di chiuderla prima che inizi l'Europeo. La Juve così può concentrarsi sulle altre operazioni e Rabiot sulla Francia".

Il direttore ha quindi fatto il punto sulle mosse di calciomercato della nuova Juventus targata Thiago Motta: "Per l'allenatore credo entro la metà di giugno, per l'acquisto davvero non lo so. È difficile quest'anno perché ho letto di tanti nomi quindi la Juve ha lasciato tante tracce (al netto delle invenzioni di qualcuno) e quindi vuol dire che si stanno muovendo a 360 gradi, che poi è il modo migliore per non lasciare indizi importanti. Di Gregorio ormai è un nome sul quale abbiamo raggiunto delle certezze. Credo che loro stiano facendo sul serio per Calafiori, un talento strepitoso. Poi un centrocampista: Koopmeiners sarebbe il sogno, ma costa troppo".