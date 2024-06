Allegri-Juve, c'è l'accordo: comunicato ufficiale, il "grazie" e gli auguri

TORINO - Termina con un accordo tra le parti e non con una battaglia legale il rapporto tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Dopo l'esonero per giusta causa dello scorso 17 maggio, 48 ore dopo aver portato nella bacheca bianconera la Coppa Italia grazie all'1-0 sull'Atalanta, l'orizzonte che si prospettava era quello di un possibile scontro tra il tecnico toscano e il club a causa degli episodi avvenuti nel post partita. Alla fine è stato raggiunto un punto d'intesa per la risoluzione consensuale del contratto, un finale molto più disteso rispetto a quanto ci si aspettasse tra Vecchia Signora e Allegri dopo le ultime tre stagioni passate insieme che hanno attraversato periodi sicuramente molto più complicati del primo quinquennio.