Tardelli: “Motta ottimo allenatore, la Juve ne aveva bisogno”. Su Allegri...

La Juventus è arrivata al punto di iniziare un nuovo ciclo. L'imminente arrivo di Thiago Motta e l'addio, un po' turbolento, con Allegri hanno di fatto dato inizio a questo percorso dei bianconeri. Nella giornata in cui il tecnico livornese e la Vecchia Signora hanno trovato l'accordo per la risoluzione senza dover darsi battaglia in Tribunale, dopo il licenziamento per giusta causa da parte del club, ecc che è sempre più vicino l'arrivo dell'italo-brasiliano. Un cambio importante e da valutare nel corso della stagione per capirne i benefici, intanto ha detto la sua Marco Tardelli a margine dell'evento a Milano della presentazione del nuovo logo della Serie C.