“Juve, Thiago Motta può fare bene. Conte straordinario, Napoli da scudetto"

Come vede invece Conte al Napoli? In cosa riesce a fare la differenza?

"Premetto che nell’analisi rischierò di essere un po’ di parte (ride, ndr). Antonio è un allenatore straordinario. Incide in tutto: dall’allenamento, alla preparazione tattica e mentale della partita. Riesce sempre a trovare le parole giuste per tirare fuori il meglio da ogni singolo giocatore. In allenamento poi ci ammazzava... È un insieme di tanti piccoli dettagli che alla fine hanno sempre fatto la differenza nelle sue esperienze in panchina. La Juve non vinceva da tempo, è arrivato lui e ha aperto un ciclo. Stesso discorso per Inter e Chelsea. Non può essere un caso… Il Napoli arriva da una stagione negativa, non giocherà le coppe e questo per Antonio può rivelarsi un vantaggio".

Pensa che il Napoli con Conte alla guida possa puntare allo scudetto?

"Assolutamente si. Quando lui accetta determinate situazioni sa a cosa va incontro, sa come muoversi, sa cosa gli possa dare la società. Credo che il Napoli, avendo già assaporato la vittoria nella passata stagione, adesso abbia una voglia matta di riproporre quel successo".

Manca sempre meno all’Europeo. Che percorso si aspetta dai ragazzi di Spalletti?

"Io ho grandissima stima del mister e della sua squadra. Secondo me possiamo giocarcela con tutti. L’uomo copertina? Dico Barella: è una delle nostre certezze. Nella partita lo trovi sempre, sta benissimo, è un motorino. Mi auguro anche che Fagioli possa fare un buon Europeo. Condivido appieno la scelta di Spalletti di convocarlo. In Italia non c’è in questo momento un giocatore con le sue caratteristiche: ha qualità, fantasia, personalità… Mi auguro che possa partire con il resto degli azzurri".