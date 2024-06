Del Piero-Buffon, una foto scatena la nostalgia dei tifosi Juve: "Ci fate piangere"

Nonostante si siano ritirati rispettivamente nel 2014 e nel 2023 e non abbiano giocato insieme da più di 10 anni con la Juventus , il legame che accomuna Alessandro Del Piero e Gianluigi Buffon è sempre rimasto intatto. L'ex portiere bianconero, attualmente capo delegazione della Nazionale , ha incontrato lo storico numero 10 della Vecchia Signora a Coverciano e ha voluto scattare una foto insieme che ha scatenato la nostalgia di tutti i tifosi della Juve e non solo. Impossibile, infatti, dimenticare anche la cavalcata che ha portato al successo del Mondiale nel 2006 sotto la guida di Marcello Lippi . Gigi, dopo aver incontrato Alex, ha pubblicato una carrellata di foto insieme (a partire dal selfie di oggi) sul suo profilo Instagram accompagnato dalla didascalia: "Gli anni scorrono, ma il nostro legame non cambia".

La Nazionale di Spalletti ha infatti aperto le porte alle vecchie leggende dell'Italia, celebrando i migliori numeri 10 della storia, regalando così a Del Piero e Buffon un'occasione per incontrarsi.

Buffon-Del Piero, i commenti dei tifosi

Tra le foto postate dall'ex portiere, anche quella dello Scudetto 2011/2012 della Juventus mentre festeggiano insieme. Il post è diventato subito virale ed è stato commentato in massa da tantissimi tifosi. "Vabbè, avete deciso di farmi sentire male...", "Io non sto piangendo, tu stai piangendo" e "Gobbi che non siete altro, il popolo bianconero vi ama. La mia infanzia in una sola foto" sono solo alcuni dei messaggi pubblicati sotto il post pubblicato da Buffon.