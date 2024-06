Muharemovic debutta con la Bosnia: il messaggio della Juve

Tarik Muharemovic ha debuttato con la nazionale bosniaca. Il difensore in forza alla Juventus Next Gen, ha fatto il suo esordio con la formazione allenata dal Savo Milosevic in occasione dell'amichevole disputata contro l'Inghilterra al St James' Park, dove i padroni di casa si sono imposti con il risultato di 3-0 (reti di Palmer , Alexander-Arnold e Kane ). Classe 2003, il bianconero non ha nascosto le proprie ambizioni di raggiungere nuovamente la prima squadra della Vecchia Signora dopo la prima convocazione per il match di Coppa Italia contro la Salernitana, e di centrare la qualificazione della Bosnia ed Erzegovina alle prossime edizioni dei campionati Europei e Mondiali - la nazionale di Milosevic non parteciperà a Euro 2024 dopo l'eliminazione nel match contro l'Ucraina - .

Le parole di Muharemovic

Questo il messaggio pubblicato dal giocatore sui propri profili social: "Pe l'occasione, la Juventus non ha mancato di congratularsi con il giocatore: "Il sogno più grande che abbia mai realizzato. Sono grato e felice per questi primi minuti con la maglia a me più cara e più bella del mondo. Ringrazio il ct e tutto lo staff per la fiducia. Sei la mia unica patria"

Il messaggio della Juve

Per l'occasione, la Juventus non ha mancato di congratularsi con il giocatore."Un momento che Tarik Muharemovic difficilmente dimenticherà. Nella serata di ieri infatti il difensore centrale della Juventus Next Gen ha esordito nella nazionale maggiore della Bosnia ed Erzegovina nell’amichevole contro l’Inghilterra".

"Il giocatore classe 2003, che ha collezionato 40 presenze stagionali con la Next Gen e una convocazione in Prima Squadra per il match di Coppa Italia contro la Salernitana, ha fatto il suo ingresso all’82° minuto nella sfida del St. James’ Park di Newcastle, match che Muharemovic ricorderà per sempre".