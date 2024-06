Zhegrova, il mancino che ha stregato Giuntoli: retroscena Milan e vantaggio Juve

Edon Zhegrova è il nuovo nome nella lista del mercato della Juventus. È finito nei database dei bianconeri da diverso tempo, già Manna lo aveva seguito nei mesi scorsi, e ora Giuntoli, impegnato su altri fronti come Koopmeiners e il caso McKennie, potrebbe portare avanti la trattativa con il suo entourage. L'esterno ha cambiato da poco agente e si è legato a Cetinkaya, con cui il dt della Juve ha un ottimo rapporto: una nota a margine ma quanto mai importante soprattutto per avere canali privilegiati in sede di calciomercato. Ma torniamo al classe 1999, perché la Juve ne è rimasta colpita? Facile, perché l'esterno ha le caratteristiche giuste per il modo di giocare di Thiago Motta , in quel 4-2-3-1 dove le fasce sono determinanti per lo sviluppo del gioco offensivo che predilige il tecnico italo-brasiliano.

Da qui è arrivata la chiamata del Genk, sempre in Belgio, club sempre attento alla formazione di giovani talenti e in grado di selezinarli al meglio in giro per l'Europa: non a caso sono usciti da lì giocatori importanti come Koulibaly, Milinkovic Savic, De Bruyne, Courtois e quel Malinovskyi che proprio Edon ha sostituito nel giorno del suo esordio, nel 2017, in Jupiler Pro League . Una sorta di Genk 'Bank' a conferma delle qualità di scouting del club. Dal Belgio il passaggio successivo vede Zhegrova spostarsi in Svizzera per giocare tre anni con il Basilea. Un percorso di crescita sempre positivo nel suo modo di giocare e anche in fase realizzativa: la stagione 2020/21 è quella in cui si mette maggiormente in mostra, con 30 presenze e 5 gol in campionato. A gennaio 2022 arriva la chiamata del Lille, altro club molto attento ai giovani prospetti.

Al netto di interessamenti vari e di possibili affondi di mercato nelle prossime settimane, c'è da dire che la storia di Edon Zhegrova è davvero particolare. È nato in Germania da genitori emigrati dal Kosovo durante la guerra. Poi dopo due anni è tornato nel suo paese d'origine e in patria è cresciuto nel Prishtina . All'età di 16 anni è volato in Belgio nelle giovanili del Sint-Truiden .

Zhegrova, Lille e l'interesse Juve

In Ligue 1 è stato il momento più formativo per Zhegrova. Un campionato più difficile e che offre la possibilità di affrontare avversari ben più ostici. L'ultima stagione è stata quella più importante, soprattutto a livello personale: in 47 gare ufficiali tra campionato e Coppe, infatti, ha totalizzato ben 12 gol e fornito 10 assist. Oltre a questo ha avuto anche l'occasione di giocare delle partite con la sua nazionale, quella del Kosovo (4 reti all'attivo in 36 presenze). Per questo la Juventus, ma anche la Roma, l'hanno messo nella loro lista mercato. Giuntoli, in questo senso, potrebbe infatti avere una corsia preferenziale dati i rapporti con il nuovo agente.

I bianconeri l'hanno seguito nei mesi scorsi e ne hanno studiato le caratteristiche. Giocatore di grande corsa a cui abbina anche qualità di dribbling nell'uno contro uno. Ma soprattutto un piede sinistro raffinatissimo, con il quale calcia molto bene anche dalla distanza e su punizione. Quantità e qualità al servizio della squadra, è poi anche abile, veloce e rapido e riesce a risultare una spina nel fianco per le difese avversarie. Il suo valore di mercato è stimato attorno ai 15 milioni di euro circa: l'Italia potrebbe essere nel suo destino dopo che, nel 2011, ha avuto l'occasione di giocare un torneo U14 in cui ha stregato il Milan. Con i rossoneri, però, non è andata a buon fine soprattutto per la giovane età e chissà se ora, a distanza di 10 anni, possa essere la volta buona di vederlo all'opera nel nostro Paese.