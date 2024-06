Juve, tre alternative a Rabiot nel "Club 2025". Ma con McKennie e Arthur via...

Più esperto e con meno margini di crescita di Thuram visti i suoi 27 anni, il club basco sta ancora cercando di convincerlo a rinnovare e per il momento non si dice disposto a trattare per una cifra più bassa della clausola da 60 milioni. Col passare del tempo, però, e davanti al rischio di perderlo gratis tra un anno, non è detto che non accetti di trattare.

Stessa situazione, nel senso di contratto in scadenza tra un anno (e chiaramente non è un caso), per Youssuf Fofana del Monaco, 25 anni, nel mirino anche del Milan e lui sì tra i convocati di Deschamps per l’Europeo: costi simili, per cartellino e ingaggio, a quelli di Thuram, che resta il preferito. E che, se come detto al momento è un’alternativa a Rabiot, potrebbe diventare un obiettivo anche in caso di rinnovo con Cavallo Pazzo, in caso di cessione importante di McKennie, per il quale la Juventus attende un’offerta dell’Aston Villa, e di Arthur che tornerà dal prestito dalla Fiorentina.