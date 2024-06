Bellingham, Del Piero e il "Diablo" Pintus: quel siparietto molto juventino

C'è una scenetta molto juventina che sta spopolando sui social. Stadio di Wembley, un'ora dopo la fine della finale di Champions. Jude Bellingham sta per essere intervistato da Sky e, insieme al giornalista Gianluca Di Marzio, c'è Alessandro Del Piero. L'intervista sta per iniziare, ma irrompe una bambina che abbraccia Bellingham e viene presa dolcemente in braccio dal campione del Real Madrid. Subito dopo entra in scena correndo un signore che abbraccia, ricambiato con calore da Del Piero.