Allegri, dalla Juve al futuro: tra le ipotesi spunta una svolta inaspettata

Con la vittoria nella finale contro l’Atalanta, il 15 maggio, Allegri ha centrato il 12° titolo in bianconero e l’unico del secondo ciclo, un trofeo che gli consente di diventare mister Coppa Italia perché nessun altro tecnico ne ha vinte 5 (e tutte con la Juventus) come lui. Vittorie e record, ma un capitolo lo meritano anche i giovani che ha fatto debuttare alla Juventus: 25, di cui 19 provenienti dalla “cantera” bianconera, ovvero la Next Gen. E molti sono ormai diventati una presenza fissa della Serie A. Una lista davvero lunga: alcune volte ha lanciato i giovani calciatori per sopperire alle assenze dei titolari, ma sta di fatto che ha sposato appieno la politica societaria investendo massicciamente sui giovani.

E adesso che ha fatto pace con la Juventus, chiudendo la diatriba con la risoluzione consensuale del contratto che ha evitato la battaglia legale, Allegri è libero sul mercato di accasarsi in un altro club. Nel 2019, al primo addio al club bianconero, quando aveva ancora un anno di contratto, era rimasto fermo per un biennio. Stavolta sta riflettendo sul da farsi: lo stop di un anno per ricaricare le pile e recuperare energie fisiche e nervose lo attira, anche perché questi ultimi tre anni a Torino sono stati faticosi anche per le vicende extra campo, ma non è da escludere, in caso di buone offerte, che il richiamo della panchina sia più forte. È spuntata l’ipotesi Lazio, è possibile che le sirene arabe si rifacciano sentire dopo averci provato già l’estate scorsa, si parla anche di Premier League. E sarebbe una svolta visto il suo attaccamento all’Italia.