Di Gregorio, retroscena mercato: clamoroso no a un top club, priorità alla Juve

Tra l’altro l’Uomo DiGre, come è stato ribattezzato sui social l’estremo difensore di Corsico, è stato insignito settimana scorsa di un altro importante riconoscimento. Oltre al premio della Lega Serie A come miglior portiere del campionato, Michele è stato nominato, dal portale internazionale SofaScore, il miglior estremo difensore delle 5 principali leghe europee (Premier League, Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue1) per la stagione appena terminata grazie alla fantastica media voto di 7,45. Tanta roba, verrebbe da dire. Il passaggio alla Juventus farà sorridere anche l’Inter: i nerazzurri riceveranno 1,6 milioni, ovvero il 10% su quanto incasserà il Monza (20 milioni) meno la cifra spesa un paio d’anni fa dai biancorossi, che si erano accaparrati DiGre per 4 milioni e 250mila euro.

Un affare straordinario per Galliani, che ci aveva visto lungo. Prima di tutti. Tra l’altro il dirigente monzese aveva vaticinato al portiere l’approdo in un top club nel giro di un paio d’anni. Detto, fatto. Qualche settimana fa sempre il Ceo del Monza ha pronosticato al portiere la chiamata della Nazionale per il Mondiale 2026. Il prossimo obiettivo da raggiungere per il ragazzo partito dal Renate in C e che ha scalato tutte le categorie fino all’Olimpo del calcio italiano. La Juve lo aspetta: Di Gregorio e la Vecchia Signora vogliono arrivare in alto insieme. Bye bye al Liverpool che lo voleva fortemente. Meglio restare in Italia e giocare nella Juventus. Per la gioia pure della compagna Samantha che preferiva l’Italia come Paese, dove vivere con Michele insieme ai figli Marcello e Riccardo.

