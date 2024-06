Szczesny, Perin e la porta della Juve: chi andrà via e quando si saprà

I piani di Giuntoli sui portieri Juve

Nei piani di Giuntoli sarebbe il polacco a dover partire. Ed effettivamente negli ultimi tempi, si è vociferato di offerte arabe che non avrebbero lasciato indifferente Szczesny. Ma se alla fine non dovesse accettare le proposte della Saudi League? A quel punto sarebbe Perin a finire sul mercato, nonostante la Juventus e lo stesso Perin non vogliano. Proprio 24 ore fa il portiere italiano ha dichiarato tutto il suo amore per la Juventus e il desiderio di rimanere a Torino. Tutto dipende da Szczesny e dagli arabi, dunque, e qualcosa di più chiaro si potrebbe capire dopo la metà di giugno. L'unica certezza in questo momento è che di Gregorio sarà il portiere titolare della prossima stagione.