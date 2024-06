Allegri, la Juve e l'equilibrio perduto: la vicenda e cosa ci insegna

La Juventus e Massimiliano Allegri hanno, alfine e saggiamente, raggiunto un completo accordo per la risoluzione del rapporto che legava l’allenatore alla società bianconera fino al 30.6.2025. Come è noto il club, alcuni giorni fa, aveva comunicato al tecnico la propria volontà di risolvere il contratto “per giusta causa”, vale a dire con un vero e proprio licenziamento in tronco, con effetto immediato, quale conseguenza dei noti accadimenti coevi alla finale romana di Coppa Italia. Pur essendo, ovviamente, felice dell’epilogo che ha prevenuto la preannunciata dura battaglia giudiziaria, non posso esimermi dal rammentare la condotta fortemente anomala (per usare un eufemismo) complessivamente tenuta da Allegri in campo e pure altrove , dopo il triplice fischio della partita Atalanta-Juventus.

Allegri, l'esonero e i danni d'immagine

I gesti inconsulti verso gli arbitri ed il designatore, i calci sferrati ad un set fotografico, l’atteggiamento aggressivo ed escludente verso uno o più dirigenti del club, i riferiti insulti e minacce proferiti all’indirizzo del direttore di questo quotidiano integravano, ove complessivamente considerati, una palese negazione e violazione non solo dei principi sanciti dal Codice Etico di Juventus F.C., ma anche e soprattutto di quelli propri della pratica sportiva e di un ragionevole equilibrio. Il tutto, sotto il focus mediatico di milioni di telespettatori e, nei giorni successivi, di milioni di lettori dei più svariati quotidiani (non solo sportivi) italiani ed esteri, con rilevantissimi danni di immagine per il club bianconero e per lo stesso Allegri.

Che tutto ciò legittimasse la Juventus all’esonero sportivo ed alla contestazione di un gravissimo illecito disciplinare è nell’ordine naturale delle cose. Sono rimasto, invece, stupito dalle tesi dei non pochi che hanno giustificato Allegri e considerato esagerati i provvedimenti adottati dal club, sottolineando il ruolo non facile che l’allenatore ha dovuto assumere negli ultimi anni, quando la società era stata messa nel mirino di poteri esterni ed interni al mondo del calcio ed egli era diventato, con la sua perseveranza ed un certo equilibrio, uno dei pochi punti di riferimento per milioni di tifosi e simbolo stesso della “juventinità”.