La nuova Juve si sta formando: in arrivo l’annuncio di Thiago Motta

TORINO - Giorno dopo giorno, passo dopo passo, la nuova Juventus targata Cristiano Giuntoli prende forma. Del resto il mantra del direttore tecnico, pronunciato con la c aspirata da toscano, è “Calma”. Si sa, la pazienza, che richiede calma, è la virtù dei forti. Dunque ecco che i tasselli destinati a completare il nuovo puzzle bianconero cominciano a occupare la loro sede naturale. E a proposito di sede, ieri Giuseppe Pompilio ha iniziato alla Continassa il suo contributo operativo. Anche lui ex dirigente del Napoli come Giuntoli, di cui è stato per anni braccio destro per la gestione sportiva. A completare il team dirigenziale che dovrà aiutare il dt della Juventus sarà Stefano Stefanelli, attuale direttore sportivo del Pisa, destinato a chiudere con il club toscano a stretto giro di posta. Il suo arrivo a Torino è atteso tra la fine della prossima settimana e quella successiva. Anche Stefanelli ha lavorato a lungo con Giuntoli proprio nel Napoli, gestendo la Primavera dopo anni prolifici in Serie C.